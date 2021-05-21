نائب رئيس البرلمان العربي: تهدئة غزة "انتصار دبلوماسي كبير"

وصف نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري، علاء عابد، نجاح التهدئة في غزة بـ "الانتصار الدبلوماسي الكبير" للقاهرة.

وأكد عابد في حديث خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "الجهود المصرية نجحت للمرة الأولى في التوصل إلى إتفاق غير مشروط لوقف لإطلاق النار، بعد التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية منذ بدء تصعيد إسرائيل لغاراتها على قطاع غزة".



وأضاف: "يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها وأن يعلم الجميع أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية احتلال، ومحاولة الاستيلاء علي مقدسات الآخرين من مسلمين ومسيحيين، هو إرهاب".

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أن الجهود المصرية "تقوم في الأساس على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل الحفاظ على الأرواح، تمهيدا لوضع مسار لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يسفر عن إقامة دولة فلسطينية وحل شامل للصراع".

ونبه عابد إلى أن الاتفاق الحالي "يتضمن تهدئة مؤقتة لاختبار حسن النوايا؛ تمهيدا لتهدئة دائمة، والجلوس لاحقا على طاولة المفاوضات".

وأضاف أن "القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين على تل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة اجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار، وكحكم وفصل في منع أي تجاوزات".

وتابع قائلا : "بعض التيارات الإرهابية قد تسعى لمحاولة إحداث فتنة ووقيعة أو إفشال عملية السلام والتهدئة الحالية".

وأشار عابد إلى أن "الوفدين الأمنيين المصريين لديهما القدرات والامكانات اللازمة لضمان وقف حقيقي لإطلاق النار".

بدوره، أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بـ"الجهود المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يؤكد على محورية دورها في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد العسومي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه أن "الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها .

وأعلنت كل من إسرائيل وحركة "حماس"، ليل الخميس، الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف القصف بالفعل في الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.