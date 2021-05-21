120 مليون دولار مساعدات أمريكية للجيش اللبناني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص 120 مليون دولار مساعدات للجيش اللبناني للعام الجاري، مؤكدة التزامها بدعم جهود لبنان في مكافحة الإرهاب.
جاء الإعلان عن المساعدات خلال إعلان وزارة الخارجية الأمريكية لمؤتمر موارد الدفاع، الذي عقد افتراضيًا، اليوم الجمعة، بمشاركة الجيش اللبناني.
وترأس الوفد الأمريكي، أليوت كانج، كبير مسؤولي التسليح والأمن الدولي، فيما ترأس الوفد اللبناني، العماد جوزيف عون.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وفي وقت سابق، أنّب مسؤول أمريكي كبير مسؤولي لبنان، لفشلهم في إنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ شهور وتشكيل حكومة تعالج الأزمة الاقتصادية.
ودعا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، مجددا، بعد محادثات في بيروت مع رئيس البرلمان، السياسيين اللبنانيين إلى معالجة "الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة".
وأضاف هيل، في تصريحات صحفية، أن "الأزمة ناتجة عن تراكم عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل الزعماء اللبنانيين في تغليب مصلحة البلد".
ولفت إلى أن "أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني، مؤكدا أنه "يتعين على السياسيين اللبنانيين إبداء المرونة المطلوبة لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي".
ويواجه لبنان انهيارا ماليا حيث فقدت عُملته ما يصل إلى 90% من قيمتها، ومما فاقم من المعاناة الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس/آب وجائحة كورونا.
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