فيديو.. أسعار ومواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite في مصر

يحظى هاتف شاومي Mi 11 Lite باهتمام كبير في السوق المصرية، بعد أن حاز على ثقة المستهلك لمميزاته العديدة.

وطرحت شركة Xiaomi الصينية هاتفها Mi 11 Lite، في مصر الأسبوع الماضي.

وهاتف Xiaomi Mi 11 Lite، الذي طرحته شركة الهواتف العملاقة، هو الأرخص ثمنا في سلسلة Mi 11.



ويحتوي هاتف Mi 11 Lite على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة.

ويعمل هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج Snapdragon 732، ثماني النواة.

الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، أو 8 جيجا والذاكرة UFS 2.2.

وفي الخلف، يحتوي Mi 11 Lite على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل، فيما يتضمن كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5 تدعم "HDR" و"Panorama".

ويأتي هاتف Mi 11 Lite الجديد ببطارية سعة 4250 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 33 واط.

كما يعمل الهاتف بنظام MIUI 12 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأزرق والوردي، وطرح هاتف Mi 11 Lite الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيها، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم طرحها بـ5299 جنيها.