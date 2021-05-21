أكدت واشنطن، الجمعة، أنها ستراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "أمريكا لديها ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة".
وتابعت ساكي: "انخراطنا مع مصر كان جزءًا محوريًا في جهود وقف إطلاق النار بغزة".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات من جانبها لإسرائيل في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة".
وكانت الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" والجهاد.
وقالت مصادر إن مصر تعمل على 3 مراحل لتثبيت هدنة غزة، بدأتها مع دخولها حيز التنفيذ وتستمر لحين التوصل لاتفاق وفق إطار وفترة زمنية محددة.
وكشفت المصادر الدبلوماسية المصرية المطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن القاهرة تعمل على مرحلة رصد التحركات الإسرائيلية والفلسطينية وقياسها بالنسبة للطرفين، في إشارة إلى الخروقات التي تلي وقف إطلاق للنار.
وأفادت المصادر أن هذه المرحلة تسبق مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار والتي قد تستغرق بعض الوقت، قبل أن تكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة بهدنة وفق إطار وفترة زمنية محددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تراقب هدنة غزة.. الأطراف المعنية تؤكد التزامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.