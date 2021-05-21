موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. رسالة تسلا وبي إم دبليو i4 M50

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قامت شركة تسلا بالرد على طرح فورد لأول نسخة كهربائية من شاحنتها الأشهر F-150 بإبلاغ عملائها بموعد بداية التصنيع لشاحنة "سايبر ترك".

عرف طراز تويوتا لاند كروزر كأحد أقوى السيارات الـSUV العملاقة ذات الدفع الرباعي، وطرح منه على مدار عقود مجموعة استثنائية من الأجيال.

من السيارات الكهربائية التي يرتقب طرحها لعام 2022 نسخة M عالية الأداء من طراز بي إم دبليو الكهربائي I4.

اقتناء سيارة للتخييم لا يلزم في الغالب شراء موديل VAN، حيث يمكن استغلال شاحنات وسيارات SUV، وتحويلها لعربة تخييم محترفة.

لعشاق الدراجات النارية بأنواعها، تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الدراجات النارية ذات سرعة فائقة تضاهي السيارات الرياضية.

من الابتكارات المتميزة التي شهدتها صناعة السيارات في القرن الماضي واختفت الآن، ابتكار كشافات السيارات الأمامية المخفية.

