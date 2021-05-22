حكم ألمانيا.. الخضر والمحافظون رأسا برأس قبل الانتخابات

بات الصراع على حكم ألمانيا في الفترة التشريعية المقبلة، صعبا، إذ تفرق نقطة واحدة بين الخضر "يسار" والاتحاد المسيحي "يمين محافظ".

ووفق استطلاع أجرته مجموعة "الانتخابات"، وهو مركز بحثي خاص، لصالح القناة الثانية في التلفزيون الألماني، فإن الخضر "يسار" يحتل المرتبة الأولى في معدلات التأييد بـ25%، متراجعا نقطة واحدة عن استطلاع نشر قبل أسبوعين.

فيما جاء الاتحاد المسيحي الذي تنحدر منه أنجيلا ميركل، في المرتبة الثانية بـ24%، متراجعا بنقطة واحدة أيضا عن الاستطلاع السابق.

وفي المركز الثالث، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" في المرتبة الثالثة بـ14%، ولم يسجل أي تغير عن الاستطلاع الماضي، فيما تقاسم البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف" والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" المرتبة الرابعة بـ11% من نوايا التصويت لكل منهما.

بينما حصل حزب اليسار على 7%، وحصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 5%.

وأجرت مجموعة على الانتخابات الاستطلاع على عينة مكونة من 1229 ناخبا في الفترة بين الثلاثاء والخميس الماضيين، بهامش خطأ 2.5%.

وتجرى الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر أيلول المقبل بدون تواجد أنجيلا ميركل على رأس الاتحاد المسيحي لأول مرة من 16 عاما، إذ قررت المستشارة التقاعد بنهاية الفترة التشريعية الحالية.