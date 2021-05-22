شكري يدعو لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي للاهتمام من جديد بإطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال شكري خلال تصريحات صحفية مساء الجمعة، هناك اهتمام من جانب إسرائيل للحفاظ على هدنة وقف إطلاق النار بغزة، ووفدين أمنيين سافرا إلى فلسطين بغرض تثبيت الهدنة.



وأضاف كنا حريصين منذ اندلاع التوتر في القدس على إعفاء الشعب الفلسطيني من أي أضرار، ومصر ظلت تعمل منذ اللحظات الأولى نحو إعفاء الشعب الفلسطيني من تداعيات التصعيد العسكري.

وتابعت، أهل غزة تعرضوا لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على القطاع وكنا نعمل على احتواء الأمر، ولم يكن هناك أي مشكلات في علاقة بلادنا مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يقدر دور القاهرة في احتواء الأزمة بغزة.

ودخلت الهدنة "غير المشروطة" في قطاع غزة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتا "حماس" والجهاد، على أن يلي ذلك مفاوضات تثبيت التهدئة وفتح مسار سياسي.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة.