"الصحة البحرينية" تعلن اختراق حسابها على "تويتر"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الجمعة، اختراق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتبت الوزارة على حسابها: "نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة".

وأكدت الوزارة مباشرة الجهات المختصة بالتحقيق فورا في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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