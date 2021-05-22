مصر تعزي نيجيريا في وفاة قائد الجيش

أعربت مصر عن تعازيها لنيجيريا في وفاة رئيس أركان الجيش النيجيري.
وقالت مصر في بيان صحفي صدر السبت إنها تعرب عن "خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو وعدداً من مرافقيه من الضباط".
وأضاف البيان "وإذ تتقدم مصر، حكومة وشعبا، ببالغ تعازيها لحكومة وشعب وجيش نيجيريا الشقيقة، تؤكد على تضامنها ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت الرئاسة النيجيرية أن قائد الجيش قُتل في تحطم طائرة يوم الجمعة خلال زيارة رسمية لولاية كادونا التي واجهت تحديات أمنية خلال الشهور الأخيرة.
وذكر سلاح الجو في بيان أن طائرته تحطمت قرب مطار كادونا وأنه يحقق للوقوف على سبب الحادث.
وقالت الرئاسة إن قائد الجيش وعددا من الضباط قتلوا في الحادث.
ووصف رئيس البلاد محمد بخاري الحادث في بيان للرئاسة بأنه "ضربة قاضية...تأتي في وقت توشك فيه قواتنا المسلحة على إنهاء التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".
يقع الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة صغيرة تابعة لسلاح الجو خارج مطار أبوجا بسبب عطل بالمحرك مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم سبعة.
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