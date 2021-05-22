مقتل 5 من طالبان خلال عملية أمنية شمالي أفغانستان

قتل 5 عناصر وأصيب 3 آخرين من حركة طالبان خلال عملية لقوات الأمن بولاية بلخ شمالي أفغانستان.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها بحسابها على موقع "تويتر" "قتل 5 من الإرهابيين التابعين لحركة طالبان، كما أصيب 3 آخرون خلال عملية مشتركة نفذها أفراد كل من قوات الأمن العام والجيش الوطني الأفغاني وقوات الأمن الوطني بمنطقة شامتال في ولاية بلخ شمالي البلاد".
وأضافت الوزارة في بيانها "العملية الأمنية المشتركة في منطقة شامتال أسفرت عن ضبط رشاشين من طراز (بي كي) وبندقية من نوع (إم 16) كانت بحوزة عناصر حركة طالبان".
وأمس الجمعة تمكن مسلحو حركة طالبان، الجمعة، من انتزاع السيطرة على منطقة استراتيجية أخرى في قلب إقليم وارداك وسط أفغانستان.
ويعد ذلك ثاني نصر استراتيجي من نوعه تحققه طالبان خلال 48 ساعة الماضية، ومنذ انتهاء هدنة عيد الفطر المبارك بين الحركة والقوات الأمنية الأفغانية.
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