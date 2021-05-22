أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 22 مايو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021، في بنك المغرب المركزي.

وصعد سعر اليورو الأوروبي مسجلا 10.42 درهم للشراء و12.11 درهم للبيع، في حين هبط سعر الدولار إلى 8.52 درهم للشراء و9.90 درهم للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في المغرب إلى 12.08 درهم للشراء و14.04 درهم للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.27 درهم للشراء 2.64 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 2.32 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي إلى 28.36 درهم للشراء و32.96 درهم للبيع.

مؤشرات إيجابية

ويسعى المغرب إلى دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال خلال العام الجاري.

وتحتاج المملكة المغربية إلى 3 نقاط فقط للدخول في نادي الخمسين. بينما جاء في المركز 53 في نسخة 2020.

ووفق المؤشر الصادر عن البنك الدولي، حسّن المغرب ترتيبه على المؤشر بعدما زاد 7 نقاط في 2020 مقارنة بـ 2019.