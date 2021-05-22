تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 22 مايو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 22 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر اليورو في مصر

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم السبت، عند 19.06 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 19.02 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.11 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، في بنك البركة.

بينما جاء أقل سعر في بنك الإسكندرية، عند 18.99 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

شريك كوريا الجنوبية

أهّل التعافي المرن للاقتصاد المصري لتكون مصر الشريك الاستراتيجي الوحيد لكوريا الجنوبية في أفريقيا.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.

الدولار والإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو22.07 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، مستقرا لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.