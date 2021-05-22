تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 22 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 22 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري ثابتا عن نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري خلال الشهور الماضية، أمام العملات الأجنبية، والعربية، مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.17 جنيه في 5 بنوك هي، مصر، والتجاري الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع.

صندوق مصر السيادي

واستحوذ التحالف بين صندوق مصر السيادي"ثراء"، والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، على استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي.

ويأتي بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في إطار برنامج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.



أسعار الدولار واليورو الإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، نحو 22.07 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.



