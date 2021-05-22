ثالث عملية خلال أسبوعين.. اغتيال مرشح برلماني في العراق

قتل مسلحون مجهولون، السبت، أحد مرشحي البرلمان، في ثالث حادث اغتيال سياسي في أسبوعين بالعراق.

والقتيل هو أحد مرشحي تحالف عزم الذي يترأسه السياسي العراقي، خميس الخنجر، للبرلمان.

وقال رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، في تغريدة على "تويتر": "تم اغتيال المرشح هاشم المشهداني".

وتابع أن "‏اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد، هو رسالة خطيرة تؤشر على ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

وأضاف: "‏خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم".

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سبق ذلك، بأن المشهداني "قتل في هجوم مسلح داخل منزله في قضاء الطارمية، شمالي بغداد"، مشبرة إلى إصابة أحد أفراد عائلته في الحادث أيضاً.

ويعد هذا الحادث هو ثالث واقعة اغتيال خلال أسبوعين، إذ وقعت واقعتي اغتيال لناشط مدني في مدينة كربلاء "وسط" وأخرى استهدفت صحفياً في الديوانية "جنوب".

وتٌتهم مليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بشن عمليات تصفية وملاحقة لنشطاء مدنيين في مناطق وسط وجنوب العراق، فيما تكثف سلطات بغداد تشكيل اللجان التحقيقية للكشف عن هوية الجناة والجهات التي تقف ورائهم.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان كشفت في تقرير لها الأسبوع الماضي، تسجيل نحو 89 محاولة اغتيال منذ اندلاع احتجاجات أكتوبر تشرين أول، عام 2019، استهدفت نشطاء مدنيين.



ويستعد العراق لإجراء الانتخابات التشريعة المبكرة في أكتوبر تشرين أول من العام الحالي، والتي تأتي استجابة للمطالب الشعبية التي رفعها متظاهرو عام 2019.