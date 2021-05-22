نموذج نجاح.. الإمارات تدعم الدول العربية بتقنيات العمل الحكومي

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة في التحديث الحكومي عربيا وعالميا.

وقال محمد القرقاوي إن "حكومة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل بناء جسور التعاون الهادف للنهوض بالعمل الحكومي العربي، بما يرسخ العلاقات الإيجابية بين حكومات المنطقة".



جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد حكومي سوداني رفيع المستوى للإمارات، للتعرف على النماذج التي طورتها حكومة الإمارات في مجالات عمل مجلس الوزراء وكفاءة الأداء الحكومي والاتصال الحكومي، والاستفادة من أفضل الممارسات والآليات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات عمل مجلس الوزراء والأداء المتميز والاتصال الحكومي، بما يسهم في تطوير أساليب العمل في الحكومة السودانية.

وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بـ"عمق العلاقات بين الإمارات والسودان التي تعود لبدايات تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأكد أن تعزيز التبادل المعرفي بين حكومتي الإمارات والسودان بشكل خاص وحكومات المنطقة عموماً، يمثل هدفاً رئيسياً لحكومة الإمارات، ومحركا لجهودها في تعزيز العمل الحكومي العربي، ونقله إلى مستوى متقدم يمكنه من مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة في ترسيخ ممارسات ونماذج عمل الجيل الجديد من الحكومات.

وضم الوفد السوداني الزائر كلاً من عثمان عبد الحليم عثمان، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمعتز أحمد إبراهيم، وزير مفوض نائب رئيس البعثة في سفارة السودان في أبوظبي، وعبد المنعم علي صاغة، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومحمد عبد العزيز محمود مدير عام الشؤون السياسية والإعلامية، وجمال عبد العظيم محمد مدير إدارة تقنية المعلومات، وجمال عبدالحفيظ إبراهيم، مدير العلاقات الخارجية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني.

وشملت الزيارة عقد سلسلة اجتماعات مع عبد الله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وشهدت الزيارة أيضا لقاءات مع سالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وخليفة الحبسي رئيس قسم أداء الخدمات بالإنابة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وركزت الاجتماعات وورش العمل على أطر التعاون بين البلدين، وتناولت نموذج حكومة الإمارات في إدارة أعمال مجلس الوزراء، واستعراض نموذج الإمارات في الاتصال الحكومي، وتجربة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتقييمها.

كما تطرقت إلى برنامج أداء الحكومي، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ليكون الإطار الناظم للشراكات الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وعدد من دول المنطقة والعالم.

يذكر أن العلاقات الإماراتية السودانية شهدت نقلات نوعية خلال السنوات الماضية، توجت باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة مؤخرا.

كما توجت العلاقات بين البلدين بالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في تعزيز استقرار السودان، ومواصلة دعمه اقتصادياً، إذ بلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية للسودان أكثر من 28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للسودان.