اعتقال 4 دواعش وضبط طائرتين مسيرتين بالعراق

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 4 إرهابيين وضبط طائرتين مسيرتين في عمليات ضد "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأضاف البيان، أن "المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية وعملهم بما يسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد".

وتابع "أحد المعتقلين والمكنى (الشايب) يعد من الإرهابيين الخطرين وقام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الأسلحة والمواد التي تساعد في التفجير إلى "داعش"، وكذلك يقوم بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، العثور على طائرتين مسيرتين خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار، وسط العراق.

وأوضحت القيادة في بيان "خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثارـ تمكنا من العثور على طائرتين مسيرتين ورشاش BKC مع العتاد، وقاذفة RBG7 مع صواريخ قاذفة، تتبع عصابات داعش الإرهابية".



وكان تنظيم "داعش" شن فجر اليوم هجوماً بقذائف الهاون استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى، شرق البلاد.



وقال مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "نقطة مرابطة عسكرية للجيش تعرضت فجر اليوم إلى قصف داعشي بعدة قذائف هاون جنوب ناحية كنعان، شرق ديالى".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الهجوم لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية، فيما شنت قوات الجيش عملية تمشيط واسعة في محيط النقطة المستهدفة"، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.



وتشن القوات العراقية حملات عسكرية متواصلة لملاحقة عناصر "داعش"، بعد أن عادت خلاياه الإرهابية إلى النشاط مجدداً وشن الهجمات منذ مطلع العام الماضي.

