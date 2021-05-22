أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بوسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وقالت الشرطة الأمريكية في بيان، إن رجلين قُتلا بالرصاص، وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس.
وأضافت شرطة المدينة على تويتر: "الضحايا العشر بالغون، وهم خمسة رجال وخمس نساء، والقتيلان رجلان وهناك رجل في حالة حرجة".
وقال البيان: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به"، مضيفا أن 7 مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.
وشهدت مدينة منيابوليس حوادث قتل لأمريكيين من أصول أفريقية، برصاص الشرطة الأمريكية، ما تسبب في أعمال عنف وتوتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار بمنيابوليس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.