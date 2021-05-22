مصر تطالب بسرعة إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

طالبت مصر، السبت، بضرورة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أهمية العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

تصريحات السيسي جاءت لدى استقباله بالقاهرة نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد مباحثات بشأن تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة.

وعبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.





وفي هذا السياق أكد السيسي أهمية العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وعن العلاقات مع قبرص قال السيسي إنها علاقات استراتيجية راسخة، وآخذة في التنامي في جميع المجالات، ومصر حريصة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

من جانبه قال نيكوس خريستودوليدس إن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفاعلة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأضاف المتحدث المصري أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.



وكان وزير الخارجية القبرصي التقى نظيره المصري سامح شكري.

وقال شكري، السبت، إن مصر حرصت على العمل من أجل استعادة الهدوء في غزة، وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وأكد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بالقاهرة، أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي إلى تجدد الصراع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "خريستودوليدس" استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وخلال اللقاء أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.