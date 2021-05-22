عرش "بيزوس" يهتز.. "ملك الأناقة" يخطف صدارة أثرياء العالم

لم يعد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وحيدا على عرش أغني أغنياء العالم، بعد أن تساوت ثروته مع الفرنسي برنارد أرنو.

وصعدت ثروة الملياردير الفرنسي يوم الجمعة بنحو 800 مليون دولار، ليصبح صافي ثروته 186 مليار دولار، بعد أن أغلقت أسهم شركتة أعلى بنسبة 0.5% تقريبا في أوروبا.

وصعد برنارد أرنو رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH، لصدارة أغنياء العالم بعد أن وصلت ثروته لنحو 186 مليار دولار، متساويا مع جيف بيزوس مؤسس أمازون.

وتراجعت ثروة بيزوس بعد أن انخفض سهم أمازون بأكثر من 1% يوم الجمعة، ليفقد 2.3 مليار دولار من ثروته.

وهبطت ثروة بيزوس بشكل كبير خلال االأسابيع القليلة الماضية، بعد أن تخطت ثروته 200 مليار دولار للمرة الثالثة في أبريل/نيسان.

أغنى رجل في العالم للحظات

نجح الملياردي الفرنسي برنارد أرنو أو "ملك الأناقة" في الانفراد بقمة قائمة أغنياء العالم للحظات يوم الجمعة الماضي بفارق 100 مليون دولار عن بيزوس، إلا أنهما تساويا مع إغلاق سوق نيويورك.

صعود برنارد أرنو لقمة الأثرياء ليس بالأمر الجديد، فقد سبق وأن احتل صدارة أغنياء العالم للحظات أيضا في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، حتى أغلق سهم أمازون في النهاية مرتفعًا، مما أدى إلى عودة الملياردير الفرنسي إلى المركز الثاني، وفقا لفوربس.

في عام 2019، كانت ثروة بيزوس 76 مليار دولار، وهي نفس ثروة برنارد أرنو، ومنذ هذا الوقت احتدم السباق بين الرجلين على قمة أثرياء العالم، وإن كانت الأفضلية لبيزوس.

منافسة

في قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020 والتي نشرت في أبريل/نيسان، جاء بيزوس في الصدارة برصيد 177 مليار دولار، بينما جاء برنارد أرنو في المركز الثالث برصيد 15 مليار دولار، بعد إيلون ماسك رئيس تسلا.

بعدها بدأت ثروة أرنو رحلة صعود، بفضل زيادة أسهم شركته LVMH بنسبة 21% تقريبًا، أي 3 أضعاف الزيادة البالغة 7% في أسهم أمازون.

وشهد الربع الأول من 2021، تسجيل LVMH إيرادات قياسية بلغت 16.7 مليار دولار.

أما أمازون فقد انخفض سهمها بنسبة 8% تقريبًا منذ أن وصل إلى 3471.3 دولارًا في 29 أبريل/نيسان، عندما أعلنت شركة التجارة الإلكترونية عن تسجيل مبيعات في الربع الأول بقيمة 108.5 مليار دولار، متجاوزة التوقعات.