إسرائيل تشيد بجهود مصر في تحقيق السلام بالمنطقة

أشادت إسرائيل، السبت، بالتزام وجهود مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابى أشكنازى، خلال تغريدة على "تويتر"، إنه :" توجهت بالشكر لنظيري المصري سامح شكري على التزام بلاده وجهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".



وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، انه: "أكدت لنظيري المصري ضرورة تضمين أي ترتيب مستقبلي إعادة الهدوء للجنوب الإسرائيلي ووقف تعاظم حماس وإعادة الأسرى والمفقودين".

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ليس نهاية المطاف، وأن القاهرة ستعمل على استقرار الأوضاع.

وطالبت الخارجية المصرية بضرورة فتح نافذة للتوصل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن بلاده تبذل جهدًا في هذا الاتجاه.

ولفتت إلى أن مصر مستعدة للمساهمة في تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع كل الأطراف والشركاء المعنيين.

وسبق ذلك السبت أيضًا أن طالبت مصر بضرورة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أهمية العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

تصريحات السيسي جاءت لدى استقباله بالقاهرة نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع وفد أمني مصري التهدئة في غزة والقدس والضفة وإعادة الإعمار في القطاع.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

واستقبل الرئيس الفلسطيني الوفد الأمني المصري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت الرئاسة إلى أن عباس "أطلع الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".