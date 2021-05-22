حظر واعتقال.. تعتيم تركي على فضائح المافيا

يواصل النظام التركي السعي للتعتيم على الفضائح التي طالته مؤخرًا؛ بعد أن كشف زعيم المافيا تورطه بعدد من الجرائم.

وفي هذا الإطار حظرت السلطات التركية الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بزعيم المافيا، سادات بَّكَرْ بقرار من المحكمة بعد أن قام الأخير بفضح تورط بعض أفراد النظام في عدد من الجرائم، ولا سيما وزير الداخلية، سليمان صويلو.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

كان زعيم المافيا التركي نشر قبل أيام قليلة، فيديوهات له عبر موقع "يوتيوب"، وجه فيها اتهامات لأسماء سياسية وقيادات حزبية معروفة في البلاد بالوقوف وراء أعمال غير قانونية، وأخرى تتعلق بانتهاكات وممارسات غير مشروعة.

على الصعيد نفسه، داهمت الشرطة التركية، السبت، منزلي الأخوين، سليمان وهادي أوزإيشيق، يُزعم أنهما قاما بدور وساطة، بين وزير الداخلية صويلو، وزعيم المافيا.





والثلاثاء الماضي، كان بكر قد قال إن سليمان وهادي توسطا له عند وزير الداخلية للتغاضي عن التحقيقات المرفوعة ضده، وعقب نفيهما، نشر بكر تسجيلا للمكالمة معهما.

وعقب تصريحات بكر تقدم وزير الداخلية ببلاغ ضد الإعلاميين هادي وسليمان ، بتهمة “الإهانة” و “الافتراء” ونفى أن يكون له علاقة مع زعيم المافيا، واتهم الشقيقين بمحاولة استغلال اسمه.

ولاحقا، فقد هادي وسليمان أوزيشيك عملهما في موقعي "خبر ترك" و"تي في 100، كمتا قامت صحيفة "تركيا" بإيقاف مقالات الأخوين، ليتم اعتقالهم،ا اليوم السبت، للتحقيق معهما.

قوات الشرطة داهمت منزلي الأخوين، واعتقلتهما، وصادرت جهازي كمبيوتر وهاتفين محمولين.

مستشار أردوغان ينتقد

وفي إطار ردود الأفعال، انتقد بولنت أرينتش، المستشار الرئاسي السابق لأردوغان، كلًا من الحكومة والمافيا.

وشدد أرينتش أحد مؤسسي العدالة والتنمية، متحدث الحكومة الأسبق، على "ضرورة التحقيق في الادعاءات التي أدلى بها زعيم منظمة الجريمة سادات بكر في مقاطع الفيديو التي نشرها".





وعلى سبيل التهكم قال أرينتش "الحكومة التي تعتقل النساء النفساء، وتعتقل السيدات مع أطفالهن. ولا تُطلق سراح حتى مرضى السرطان، أعتقد أنه سيتم القبض عليه (في إشارة لزعيم المافيا).

كشف الأوراق

وتشهد تركيا منذ أيام حالة من التلاسن بين نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المافيا سادات بَّكَر، المقرب من الحكومة.

وقبل عام غادر بكر الأراضي التركية لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المثيرة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفضح زعيم المافيا التركي هذا الصراع بالتأكيد على أنه من أجل الحصول على حصة الأسد من الأموال التي تأتي من تجارة النفط والغاز بل المخدرات والكوكايين.





وعبر قناته على موقع "يوتيوب"، نشر "بكر" عدة فيديوهات، كشف في بعضها عن “الأعمال القذرة” التي زعم أن وزير الداخلية الأسبق محمد أغار تورط فيها، واصفا إياه بـ”رئيس الدولة العميقة المزور”.

كما تعهد زعيم المافيا التركية في تلك الفيديوهات بأنه سيزيح الستار عن “الأعمال القذرة” التي أقدم عليها مجموعة “البجع” الإعلامية التابعة لعائلة أردوغان، مثل تجارة الأسلحة في مناطق الصراع، وعلى رأسها سوريا.

اتهامات بكر طالت كذلك وزير الداخلية صويلو، بعد أن عجز الأخير عن تحقيق وعوده للأول بحمايته وتأمين طريق عودته إلى تركيا وإيقاف القضايا المرفوعة ضده.

وقال إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده ورجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى تركيا عبر المطار رغم محاولات وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق، صهر أردوغان، منع انطلاق طائرته في 2020.

ولفت إلى تناقضاته فيما يتعلق بوصفه “زعيم تنظيم إجرامي” رغم الامتيازات التي حصل عليها بفضله، منها تخصيص حرس رسمي له في رحلاته الخارجية.

كما ذكر بكر أن صويلو، يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

بل وقال كذلك أن أنغين صويلو، نجل وزير الداخلية متورط في تجارة المخدرات.

تبرأ كاذب

في المقابل تبرأ أردوغان ونظامه من "المنظمات الإجرامية"، رغم العلاقات العلنية بين حزب العدالة والتنمية ومنظمات من هذا النوع، حيث سبق وأن نظم سادات بكر العديد من المسيرات واللقاءات الجماهيرية لجمع الأصوات لحزب العدالة والتنمية.

بل سبق وأن هدد زعيم المافيا باسم أردوغان المعارضين قائلًا: "سنسيل دماءهم مثل الأنهار ونعلق أجسادهم على أعمدة الإنارة في الشوارع".

وسادات بكر، مطلوب أمنيًا وفق نشرة حمراء عممتها السلطات التركية، منذ أكثر من عام، بتهم تتعلق بـ"الجريمة المنظمة" وتجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى استهداف شخصيات أكاديمية ومدنية.

وعرف سادات بكر بقربه من الأوساط الحاكمة، سواء حزب العدالة والتنمية أو حليفه حزب الحركة القومية. وتوجد صور له تبرز تأييده لكلا الحزبين، إضافة إلى وجود صور له يرفع شعاري "الذئاب الرمادية" و"رابعة".