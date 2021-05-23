"مانسكين" الإيطالية تفوز بـ"يوروفيجن" 2021

فازت فرقة مانسكين الإيطالية بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية لعام 2021 التي أقيمت في هولندا، مساء السبت.

جاء ذلك عن أغنية "زيتي إي بوني"، وذلك بعد حصولهم على زيادة كبيرة من أصوات الجمهور.

وتفوقت فرقة الروك الإيطالية على المغني جيون تيرز من سويسرا والمغنية الفرنسية باربرا برافي والمغنية المالطية ديستني الذين كانوا متقدمين في الترتيب بعد فرز جميع أصوات أعضاء لجنة التحكيم.





وقال داميانو ديفيد، المغني الرئيسي في فرقة مانسكين بعد الفوز: "نريد فقط أن نقول، لأوروبا بأسرها، وللعالم كله، إن موسيقى الروك أند رول لا تموت أبدًا".

وقالت فيكتوريا دي إنجليز، عضو الفرقة الفائزة في مؤتمر صحفي إن الفوز دفعة مهمة لإيطاليا إحدى أشد الدول تضررا من الوباء.

وأضافت قائلة "هذه رسالة أمل بعد هذا العام الصعب".

وحضر عدد محدود يبلغ 3500 فرد الحفل الذي استضافته مدينة روتردام بعد الخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا.