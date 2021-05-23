أحمد المنستيري.. رحيل أقوى وزراء "بورقيبة" في تونس

فقدت تونس، الأحد، أحمد المنستيري أحد مؤسسي الجمهورية، الذي شغل وزيرا للعدل في أول حكومة تونسية سنة 1957.
والمنستيري أحد أبرز المحامين التونسيين أيضاً منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي.
ولد أحمد المنستيري سنة 1925 في العاصمة تونس، وشغل إلى جانب وزارة العدل، كلا من وزارتي الداخلية والدفاع وسفيرا لبلاده بالاتحاد السوفيتي أواسط السبعينيات.
وقد رافق كل الحكومات في زمن الحبيب بورقيبة إلى حدود أول ثمانينيات القرن الماضي عندما انشق عن الحزب الدستوري (حزب بورقيبة) وأسس حزبًا جديدًا هو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
ويعتبر المنستيري آخر رجالات الزمن البورقيبي في تونس، ورفض تولي رئاسة الحكومة سنة 2014 بعد سقوط حكومة علي العريض الإخوانية.
اعتزل العمل السياسي منذ سنة 1989 بعد خلافات سياسية مع الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
يصنفه المتابعون للتاريخ السياسي التونسي بأنه رمز جناح الانفتاح السياسي في دولة الاستقلال التونسية.
كما يعد واحدا من أبرز المساهمين في صياغة مجلة الأحوال الشخصية، وهي المجلة التي أقرت حرية المرأة في تونس سنة 1956.
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