خاص.. محمد صلاح وباريس سان جيرمان.. كواليس "الدائرة المقربة"

سادت حالة من القلق بين جماهير ليفربول الإنجليزي الذي يخوض صراعاً محتدماً للمحافظة على حظوطه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

تقارير صحفية فرنسية وإنجليزية، أكدت وجود مفاوضات جادة من قبل فريق باريس سان جيرمان لضم نجم الفريق وهدافه اللاعب المصري محمد صلاح.

وكان النجم المصري ألمح لرحيله عن ليفربول، بعدما أعلن عدم مفاتحته في تجديد تعاقده الذي ينتهي عام 2023، لكن تلميحاته كانت تصب تجاه الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

الدائرة المقربة

"دوت الخليج الرياضية" تواصلت مع رامي عباس وكيل اللاعب المصري، الذي رفض التعليق بالسلب أو الإيجاب عن أي شيء يخص مسيرة نجم منتخب الفراعنة، سواء بالبقاء أو الانتقال إلى أي فريق في انجلترا أو خارجها.

صمت وكيل اللاعب، قابله بتغريدات مختلفة طيلة الموسم، أثارت المزيد من الجدل في الصحف الإنجليزية تحديدا، كان آخرها ما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن فرحته التي لا تقل عن فرحه محمد صلاح بهدفه وهو يرتدي شارة القيادة، في مرمى مانشستر يونايتد.

واعتبر البعض أن تغريدة وكيل صلاح، تشير لإمكانية رحيلة، وأنها تأتي بعد تغريدة اكتفى فيها بوضع نقطة، عقب استبدال اللاعب في إحدى المباريات، ما فسره البعض باقتراب رحيله.

لكن عبدالعزيز البمبي، خال صلاح، كان له رأي آخر، حيث قال في تصريحات لمراسل "دوت الخليج الرياضية" إن نجل شقيقته المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، يسعى خلال تلك الفترة على التركيز مع فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا يشغل باله بكل الشائعات التي تلاحقه بشأن انضمامه لأي فريق آخر.

وأضاف البمبي إلى أن نجم منتخب مصر، لا يفكر في أي ألقاب شخصية، رغم أنه يسعى إلى تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، مضيفا: "إنه يسعى في المقام الأول والأخير إلى تحقيق إنجازات لفريق ليفربول".

وأضاف: "صلاح سعيد باللعب في الدوري الإنجليزي، وكل ما ينشر حول رغبته في الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان، أو أي فريق آخر هو محض شائعات، خاصة وأن علاقته بإدارة وجماهير ليفربول تاريخية ومتأصلة".





وتابع:" في كل اتصال مع العائلة، يؤكد صلاح أنه سعيد بالاستمرار مع الريدز، وأنه يريد البقاء معه، ولا يفكر حاليا في الانتقال إلى أي فريق آخر".

ونوه إلى أن أهل قرية "نجريج" بمحافظة الغربية، يفضلون بقاء اللاعب مع فريق ليفربول، خاصة وأن النجم العالمي يحظى باحترام وتقدير من مدربه، وجماهير ناديه.

وكانت تقارير فرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان بدأ الاتصال برامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح، من أجل معرفة موقف لاعب روما السابق بشأن الانتقال إلى النادي الفرنسي.





وعن تلك الأنباء قال الكرواتي ديان لوفرين، مدافع زينيت سانت بطرسبرج الروسي، صديق اللاعب المصري: "لا يمكنني التحدث باسمه عن خططه، لكني أظن أنه يشبهني، أتمنى له الأفضل، وآمل أن يحصل على العديد من الألقاب مع ليفربول، لكن كرة القدم تتغير باستمرار، لهذا دعونا نرى ماذا سيحدث".

وأكد المدافع الكرواتي أنه على اتصال دائم بالمهاجم المصري، حيث قال عنه "إنه أكثر من مجرد صديق، فهو يعلم أن بإمكانه الاتصال بي وقتما شاء للتحدث معي عما يحلو له".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول يسعى للاحتفاظ بخدمات النجم محمد صلاح، وأنه واثق من مسألة الاحتفاظ به، وأن تركيزه سينصب على توفير الدعم الكافي له بدلا من استبداله، بحسب "ميرور" الإنجليزية.