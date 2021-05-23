أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 23 مايو 2021.. بيتكوين تواصل التراجع

واصلت أسعار العملات الرقمية حالة التخبط، اليوم الأحد 23 مايو 2021، وهبطت بيتكوين BTC إلى 34,831 ألف دولار.

ودعت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، بهدف زيادة الموارد لدعم الاقتصاد.



وتتطلع وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي، ضمن خطة أكبر لزيادة إيرادات الولايات المتحدة لنحو 7 تريليونات دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

وحتى كتابة التقرير جاءت أسعار العملات الرقمية على النحو التالي..

خسائر جماعية

وسجل سعر إيثريوم Ethereum ETH نحو 2,100 دولار بانخفاض نسبته 13.61% عن آخر سعر.

كم تراجع سعر دوجكوين Dogecoin DOGE إلى نحو 0.3200 دولار لتفقد أكثر من 10% من سعر الجمعة.

وهوت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP لتسجل نحو 140.85 دولار مقابل محققة 168دولارا لدى آخر تداول.

فيما واصلت عملة لايتكوين Litecoin LTC الهبوط أيضا مسجلة 150.62 دولار فاقدة نحو 15.40% من قيمتها.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، لتسجل نحو 19.30 دولار مقابل أكثر من 35 دولارا لدى آخر إغلاق.

وسجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم نحو 17.80 دولار، مقابل 25 دولارا عند آخر تعامل.

كما تراجعت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل نحو 19.60 دولار فاقدة نحو 21.06% من قيمتها.

مذبحة الأربعاء الشهيرة

وفقدت العملات الافتراضية عالميا قرابة تريليون دولار من قيمتها السوقية في تعاملات، أمس الأربعاء، مقارنة مع ذروتها التاريخية الشهر الماضي.

ووفق حسابات "دوت الخليج الإخبارية" تراجعت القيمة السوقية للعملات الافتراضية في منتصف جلسة الأربعاء إلى 1.53 تريليون دولار، مقارنة مع 2.52 تريليون دولار في ذروة الصعود بمنتصف أبريل/نيسان الماضي.

ضربة صينية

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

والثلاثاء، حظرت الصين على كافة المؤسسات المالية وشركات الدفع تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة.

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وكانت هذه أحدث محاولة من الصين لتضييق الخناق على ما كان سوق تداول رقمي مزدهرا؛ إذ قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك أمس إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت للعملاء أي خدمة تتضمن العملات المشفرة، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

إلا أن الصين حظرت تداول العملات الرقمية في وقت أعلنت فيه عن عملتها الرقمية الخاصة والمدعومة من الحكومة والبنك المركزي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، والمعروفة باسم "شيا".

ويرى متتبعون أن الصين استغلت التذبذب الحالي في تعاملات العملات الافتراضية، لتزيد الإقبال على عملتها الخاصة "شيا"، والتي تريد منها أن تنافس بيتكوين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبدأت "شيا" طريق التداول رسميا خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بينما لم تنشر منصتها أية بيانات رسمية عن حجم التداول الفعلي لها، وتكتفي بنشر توقعاتها بحجم الشراء.

تغريدات إيلون ماسك

أما السبب الثاني لهبوط بيتكوين، فهو استمرار تأثر هذه العملات بتغريدات إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي قال فيها إنه قد باع أو يبيع ما يملكه من عملات، لكنه عاد وقال إنه لم يبع حتى الإثنين الماضي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصعيد ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، الرائدة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية، من انتقاداته لعملة "بيتكوين" باعتبارها غير مستدامة بيئياً، بينما دعم "دوجكوين" قائلاً، إنه لا يزال مؤمناً بالعملة المشفرة.