قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إيران تدعم الإرهاب بشكل واسع وتمول الجماعات المتطرفة التي تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتدعم إيران عدد كبير من المليشيات المسلحة في اليمن وسوريا والعراق والتي يشرف على تدريبها وتمويلها مليشيا الحرس الثوري، واستغلال تلك المليشيات المسلحة في زعزعة استقرار المنطقة.
وفيما يخص الملف النووي والانتهاكات الإيرانية، قال بلينكن إن واشنطن لم ترَ أي مؤشر على قيام إيران بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات عنها.
وأضاف لقناة (إيه.بي.سي نيوز): "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".
والخميس الماضي، سيطرت حالة من التضارب على التصريحات الإيرانية– الإيرانية بشأن مستوى "التفاؤل" في التوصل لاتفاق حول الملف النووي.
لكن في المقابل قال دبلوماسيون أوروبيون إن النجاح غير مضمون، وإن قضايا شديدة الصعوبة ما زالت قائمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: إيران تدعم الإرهاب بشكل واسع في الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.