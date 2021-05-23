سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 23 مايو 2021

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 23 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1482.50 دينار للشراء، و1492.50 دينار للبيع.



ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأحد، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1489.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية اليوم الأحد نحو 1489.25 دينار.

وسجل سعر الدولار في أربيل اليوم الأحد نحو 1489.75 دينار، وفي البصرة سجل نحو 1489 دينارا، وهو نفس السعر في الموصل والسليمانية.

بيما سجل سعر الدولار في كربلاء مساء اليوم الأحد نحو 1488 دينارا، وفي دهوك سجل الدولار نحو 1489.50 دينار، أما في كركوك فسجل الدولار نحو 1488.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد نحو 1764.81 دينار للشراء، و1772.89 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2049.94 دينار للشراء، و2059.98 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.31 دينار للشراء، و387.48 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.37 دينار للشراء، و395.63 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4812.51 دينار للشراء، و442.70 دينار للبيع.