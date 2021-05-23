السعودية وبريطانيا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحثت السعودية وبريطانيا، الأحد، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون.
وفي وقت سابق، أشاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس بدور المملكة العربية السعودية في حماية الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة فيها، والتصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة.
كما أكد وزير الدفاع البريطاني أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية، مشيدا بدور المملكة في التصدي لما يهدد استقرار المنطقة.
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