موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. مرسيدس مايباخ S وعصر الهيدروجين

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تحتاج الدراجات النارية الكثير من تجهيزات السلامة، لتفادي المخاطر التي تحيط بهذه الرياضة، وتعد الخوذة واحدة من أهم عناصرها. أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة مايباخ" Maybach" من الفئة S بسعر يبدأ من 164.6 ألف يورو. انضمت أوبل الألمانية لركب المصنعين في سباق تصنيع سيارات تعتمد على الهيدروجين كوقود بديل للوقود التقليدي والبطاريات الكهربائية. تودع السوق الأمريكية للسيارات بنهاية العام الجاري، ثنائي من أبرز السيارات ضمن فئة سيدان وكروس أوفر، هما مازدا 6 ومازدا CX-3.

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