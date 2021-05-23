انطلاق مفاوضات الخرطوم وفصيل الحلو الأربعاء بجوبا

أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، بدء التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في 26 من مايو/أيار الجاري بجوبا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، بكامل عضويته.



وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، المتوقع انطلاقها في الشهر الجاري بجوبا.

وأشار إلى اكتمال كافة الترتيبات للجولة، لافتاً إلى أن الوفود ستتوجه إلى جوبا في 25 من الشهر الجاري.

وأضاف الدبيلو أن الاجتماع تطرق لموضوع شرق السودان، فيما استمع الاجتماع لشرح مفصل من عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة مسار السودان الفريق أول شمس الدين كباشي.

وكشف أن الاجتماع قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الشرق قبل نهاية الشهر الجاري.