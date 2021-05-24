التحالف العربي يحبط هجوما إرهابيا للحوثي جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك، من قبل مليشيات الحوثي، جنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف العربي، في بيان له، إن "مليشيات الحوثي مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وأكد أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران "تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".
هجوم إرهابي حوثي جديد يضاف إلى سلسلة اعتداءات تنفذها مليشيات الحوثي، بحق أبناء اليمن، والجوار، من خلال القصف العشوائي لمنازل المدنيين في محافظات يمنية متفرقة، وإطلاق صواريخ باليستية باتجاه السعودية، ناهيك عن تهديد الملاحة البحرية العالمية بألغام وزوارق مفخخة.
وكان آخر تلك الاعتداءات، حين نجحت الدفاعات الجوية للتحالف في اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقبلها بأيام قليلة، أحبط تحالف دعم الشرعية هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، قبل تدميره.
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