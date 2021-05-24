مذبحة الأحد.. كيف فقدت بيتكوين وأخواتها 1.1 تريليون دولار في 300 دقيقة؟

سجلت العملات الافتراضية حول العالم، مساء الأحد، تراجعا تاريخيا في قيمتها السوقية، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل لها.

وبحسب مسح أعدته "دوت الخليج الإخبارية" لبيانات العملات الافتراضية حول العالم، فقد تراجعت القيمة السوقية لكافة تلك العملات مجتمعة، بمقدار 1.1 تريليون دولار في أقل من 5 ساعات، نزولا من أعلى قيمة تاريخية مسجلة منتصف أبريل/نيسان الماضي.



وأغلقت العملات الافتراضية تعاملات الأحد عند قيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار، مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي سجل في تعاملات 16 أبريل/نيسان الماضي، البالغة حينها 2.519 تريليون دولار.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار عملات رئيسية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وبينانس، وتيثر وكاردانو، والدوجيكوين، لمستويات منخفضة، أثرت بالمحصلة على القيمة السوقية للعملات المتداول عليها البالغ عددها 7492 عملة تتداول من خلال 474 بورصة.

وما تزال أسعار العملات الافتراضية عالميا متأثرة بشكل مباشر من قيود صينية على أسواقها، منعت بموجبها تداول وبيع وشراء واستثمار العملات الافتراضية، قائلة إنها عالية التذبذب وتسبب مخاطر كبيرة على المستثمرين في البلاد.

كما تتأثر العملات بشكل ثانوي حاليا بتصريحات مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، حول نيته بيع ما بحوزته من عملات افتراضية، ووقف بيع سياراته الكهربائية بتلك العملات.

وإيلون ماسك معروف بتلاعبه غير المسؤول بسوق العملات المشفرة بحسابه على تويتر، وفي الآونة الأخيرة فعل ذلك مرة أخرى، مما تسبب في انهيار هائل عبر جميع الحدود عندما قام بالتغريد بأن Tesla ستتوقف عن قبول Bitcoin كوسيلة للدفع.

وقبل أيام، شهد سوق العملات الافتراضية طرح عملة جديدة اسمها "STOPELON"، كإحدى أدوات الضغط على إيلون ماسك وقف التلاعب بالعملات الافتراضية حول العالم.

ويتم تداول عملة StopElon حاليا عند 0.0001 دولار أمريكي، بينما تبلغ القيمة السوقية لها نحو 25 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات إحدى منصات التداول الرقمية عبر الإنترنت.

وشهدت العملة المشفرة الجديدة "STOPELON" ارتفاعا في الأسعار بنحو 5000% في يوم واحد وهو أول أيام التداول، إذ تهدف العملة إلى إيقاف تلاعبات إيلون ماسك، الذي يزعم أنه يتلاعب بسوق التشفير.

وأصبح متداولو ومستثمرو العملات المشفرة محبطين بشكل متزايد من تغريدات Musk، التي غالبا ما أدت إلى تأرجح أسعار العملات المشفرة الحالية بشكل كبير.

ورفع العديد من متداولي العملات المشفرة أصواتهم ضد تلاعبات Musk المزعومة من خلال تغريداته المشفرة على وجه التحديد على Dogecoin وBitcoin.