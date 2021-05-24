بالأرقام.. سد النهضة يتصدر كشف حساب آبي أحمد قبل الانتحابات

استعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنجازاته فيما يخص ملف الطاقة في البلاد قبيل الانتخابات المزمع انطلاقها نهاية يونيو المقبل.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الطاقة الكلية للبلاد بلغت 4 آلاف و466 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن بلاده نفذت العديد من المشروعات الضخمة في مجال الطاقة من بينها سد النهضة الذي بلغت نسبة البناء فيه 80%.

جاء ذلك خلال استعراض آبي أحمد لأهم الإنجازات التي حققتها حكومته لأنشطة الطاقة والمياه والري بالبلاد منذ توليه الحكم 2018، وما تم من مشروعات في قطاع الطاقة والمياه والري كجزء من أهداف الرؤية من أجل الازدهار.

وأوضح آبي أحمد، في بيان لمكتبه اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات في مجال الطاقة بالبلاد، منها محطة جليجيل جيبي 3 للطاقة الكهرومائية التي تولد ألفا و870 ميجاواط، ومحطة وجنالي داوا 3 للطاقة الكهرومائية بطاقة إنتاجية 254 ميجاواط، بجانب محطة ربيي لتحويل النفايات إلى طاقة التي تولد 25 ميجاواط.

وأشار آبي أحمد إلى أن سد النهضة الإثيوبي يعد من بين الجهود المبذولة في مجال المشاريع الضخمة، واكتمل بنسبة 80%، مضيفاً: "كما يوجد سد كويشا الكهرومائي الذي اكتمل بنسبة 45.8%، ومحطة عائشة لطاقة الرياح التي بلغ العمل فيها نسبة 73.9%".

ولفت آبي أحمد إلى وصول العمل في مشروع ألتو لانجانو للطاقة الحرارية إلى نسبة 28.3%، هذا إلى جانب خط ناقل للكهرباء من إثيوبيا إلى كينيا بـ500 كيلوفولت، وتوقع آبي أحمد أن تزيد مبيعات الطاقة للدول المجاورة بنسبة 97.8%.

وأضاف آبي أحمد أن أكثر من 875 ألف مواطن لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الكهرباء على الشبكة الوطنية، موضحا أنه تم تمكين أكثر من 1100 محلية ريفية من الحصول على الكهرباء.

ولفت إلى أن طريق الأمة نحو الازدهار شهد إنجازات ملحوظة في قطاع المياه والري والطاقة تهدف إلى توفير حياة كريمة لمواطنينا من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.

وقال آبي أحمد إنه تم الانتهاء من 4 مشاريع في مجال الري "ريب و جيدابو، ومقي زواي، ومغش سرابا" التي لديها القدرة لتنمية 4 آلاف و44 هكتارًا من الأراضي، استفاد منها 56 ألفا و946 مزارعا.

وأضاف أن هناك 8 سدود ري جديدة قيد الإجراءات لتنفيذها لتنمية 52 ألفا و192 هكتارًا من الأراضي سيستفيد منها 104 آلاف و384 مزارعًا.

ومنذ توليه السلطة مطلع أبريل 2018، استطاع آبي أحمد البدء في ثورة إصلاحية داخلية، تمكن خلالها من إحداث تغييرات رسمت ملامح مستقبل إثيوبيا.

ويأتي بيان الحكومة الإثيوبية اليوم، الذي استعرضت في مشروعات الطاقة والمياه التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تولي آبي أحمد السلطة، قبيل الاستحقاق الانتخابي الذي من المنتظر إجراؤه في الـ21 من يونيو المقبل.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.