بلينكن في 4 دول شرق أوسطية.. "دوت الخليج الإخبارية" تنشر مسار الجولة

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء، في مستهل جولة تشمل أيضا فلسطين والأردن ومصر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "يقوم الوزير بلينكن بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس. (الأمريكي جو) بايدن".

وعن خط سير الجولة، أوضح برايس أن الوزير بلينكن سيصل أولا إلى تل أبيب "حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، ومسؤولين كبار آخرين".

فيما المحطة الثانية، ستكون فلسطين، إذ سيزور وزير الخارجية الأمريكي، مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث سيلتقي هناك، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الوطنية، بحسب البيان.

وستأتي مصر في المحطة الثالثة ضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي الذي سيلتقي في القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

على أن يختتم رحلته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وفي هذا الصدد، لفت المتحدث الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة".

وأكد أن زيارة بلينكن إلى المنطقة تأتي "لمناقشة جهود المتابعة الأساسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة".

وبعد التوصل إلى اتفاق أوقف 11 يوما من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أكد بايدن ووزير خارجيته أن "حل الدولتين" يبقى الوحيد الممكن.

ولقي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية مصرية، ترحيبا دوليا وإقليما واسع النطاق.

