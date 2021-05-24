فرنسا تسجل عودتها إلى معرض المطارات بمشاركة 10 شركات

أعلنت بيزنس فرانس الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً عن مشاركتها في معرض المطارات 2021.

وانطلقت فعاليات المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقوم الوكالة بتجميع وفد من الشركات الفرنسية للانضمام إلى تجربة التعامل الشخصي والاستفادة من جلسات التواصل وجهًا لوجه مع مختصين في المطارات من الشرق الأوسط بالنظر لكون المعرض فرصة مهمة للقاء مشغلي المطارات على مستوى الشرق الأوسط وسيستضيف المعرض جناحًا فرنسيًا يتمحور حول تحديث المطارات ومشاريع البناء الجديدة.



وتماشياً مع التزام فرنسا باتخاذ إجراءات من أجل عالم مستدام والاستجابة للقضايا الاجتماعية والمناخية ستقدم الشركات العارضة حلولها للتقليل من الآثار البيئية وكيفية التعامل مع العديد من التحديات الحالية والمستقبلية.

وأعرب فريدريك سابو المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط عن تفاؤله بالمشاركة في الحدث حيث تقوم 10 من كبريات الشركات الفرنسية بتمثيل الخبرة الفرنسية في معرض المطارات 2021..معتبراً أن هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام سيكون مناسبة لمشاركة معارفهم وتطوير شراكات قيمة وتقديم تقنيات مبتكرة وبالتالي جلب أكثر مرافق الطيران تقدمًا إلى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل الجائحة كان حجم مبيعات قطاع المطارات الفرنسي يمثل 63.5 مليار يورو على مستوى العالم بينما كان القطاع في فرنسا يتألف من 530 شركة توظف ما يقرب من 100 ألف شخص.