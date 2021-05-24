سعر بيتكوين في السعودية اليوم الإثنين 24 مايو 2021.. قفزة كبيرة

قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة Bitcoin BTC في السعودية، اليوم الإثنين 24 مايو 2021، إثر صعودها عالميا أكثر من 12.10%.

وارتفع سعر "بيتكوين" في المملكة، اليوم الإثنين، مسجلا 140.776 ألف ريال، مقابل نحو 119.573 ألف ريال، أمس.

وزاد سعر العملة الرقمية الأشهر عالميا، خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 12.10% إلى نحو 37.567 ألف دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العام يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 2.33 بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات اليوم الإثنين، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولى نحو 91.72 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى 704.17 مليار دولار.

ولا توجد في السعودية منصات لتداول "بيتكوين"، ويعتبر البنك المركزي السعودي أن العملات الرقمية غير معتمدة في السعودية، وأن الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة.

وحذر البنك في 2018 من التعامل، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل السعودية.

وأكد أن العملات الافتراضية مثل "بيتكوين"، لا تُعدُّ عملات معتمدة في السعودية، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في السعودية غيرُ صحيح.

ونبه إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية، والعروض الترويجية للاستثمار، ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكد أن الاستثمار، والمضاربة، والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.

وحذر البنك من عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال، وعمليات نصب واحتيال، بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد.

كما حذر من مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات، والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.