محكمة سودانية تقضي بإعدام قاتل أحد شهداء الثورة

قضت محكمة سودانية الإثنين، بالإعدام شنقا لضابط بعد إدانته بقتل المواطن السوداني حنفي عبدالشكور، أحد شهداء الثورة.

والضابط المدان هو يوسف محي الدين، برتبة رائد ويتبع لقوات الدعم السريع السودانية.



ويأتي هذا الحكم بعد أيام من إقالة رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير واستقالة النائب العام تاج السر الحبر، والذي بررت السلطة الحاكمة إبعادهما بضعف الأداء وتأخر وصول العدالة لفلول الإخوان.

واستشهد حنفي عبدالشكور صبيحة فض الاعتصام قبل عامين دهسا بعربة "تاتشر" في مدينة أم درمان، ووافقت قوات الدعم السريع يومها على رفع الحصانة عن المتهم وتسليمه للنيابة بغرض تحقيق العدالة.

وأدان قاضي المحكمة المتهم لمخالفته نص المادة 130 من القانون الجنائي، وقضى بإعدامه شنقا حتى الموت قصاصاً.

وتمسك أولياء دم المجني عليه بالقصاص، رافضين الدية أو العفو، عندما سألتهم هيئة المحكمة المنعقدة في مركز التدريب القضائي بمدينة أم درمان.

وبدأت جلسات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، في 7 من يوليو/تموز ٢٠٢٠ وامتدت لعدد ٢٦ جلسة.

وقتل حنفي عبد الشكور بأم درمان حي الدوحة يوم 3 يونيو/حزيران 2019، الساعة 8 صباحاً وهو نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.