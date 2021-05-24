تركيا تعتقل 54 بينهم معارضون بزعم الإرهاب

أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 54 شخصًا، بينهم سياسيون تابعون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بزعم "الانتماء لتنظيم إرهابي".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفْرَنْسال" التركية المعارضة، الإثنين، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



كما طالت الاعتقالات أعضاء تابعين لحزب المناطق الديمقراطي، حيث داهمت قوات الشرطة منازل المطلوبين بعدد من الولايات التركية في عموم البلاد من بينها أضنة وشرناق.

الصحيفة ذكرت إن الشرطة داهمت في وقت واحد العديد من المنازل في ديار بكر وإسطنبول وباتمان وأضنة وشرناق وديرسم وأنطاليا، واعتقلت منهم 49 شخصًا، ولا تزال العملية مستمرة لاعتقال الباقين.

ومن بين المعتقلين عدد من مدراء ورئيسي شعب الشعوب الديمقراطي في عدد من الولايات والمناطق.

ووجهت السلطات التركية للمعتقلين تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.