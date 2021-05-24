"التهدئة أولا".. واشنطن تعلن عن مسار رباعي لإغاثة غزة

كشفت واشطن عن مسار عمل رباعي يضم مصر والسلطة الفلسطينية، لتوجيه المساعدات إلى قطاع غزة بعد أيام من وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نعمل مع الأمم المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية على توجيه المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابعت "نركز في المقام الأول على التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار وحصول سكان غزة على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة".

وقبل يومين، قالت الوزارة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنهما ناقشا إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت الوزارة إن بلينكن أبلغ عباس بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت واشنطن أنها ستراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الهدنة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع وافقت عليها إسرائيل وحركتي "حماس" و"الجهاد".

وقالت مصادر إن مصر تعمل على 3 مراحل لتثبيت هدنة غزة، بدأتها مع دخولها حيز التنفيذ وتستمر لحين التوصل لاتفاق وفق إطار وفترة زمنية محددة.