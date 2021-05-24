لقاء "يونيتامس" و"السيادي".. مشاورات حول الأمن بالسودان

بحث المجلس السيادي السوداني والأمم المتحدة الوضع الأمني فى السودان والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.
جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهورى، الإثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس .
وأوضح رئيس البعثة، في تصريحات صحفية، أن اللقاء بحث بالتفصيل الوضع الأمني فى البلاد والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.
وقال فولكر إن اجتماعه بعضو مجلس السيادة يأتي استكمالا للقاءاته مع أعضاء المجلس.
وأشار إلى أنه اجتمع مؤخراً، على هامش مؤتمر باريس بالعاصمة الفرنسية، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأضاف رئيس البعثة، أن لقاءاته ستتواصل مع أعضاء مجلس السيادة والحكومة والمجتمع المدني والمجتمع السياسي بالبلاد.
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