السياحة في تايلاند تغلق باب الأرباح.. خسائر ممتدة لـ5 سنوات

استعبدت تايلاند تعافي السياحة لديها قبل عام 2026، وهي علامة منذرة بالسوء لأكثر اقتصاد معتمد على السياحة في العالم.

واستقبلت تايلاند نحو 40 مليون زائر في 2019، وهو العام السابق على الجائحة، حيث جنت حينها عائدات بقيمة 60 مليار دولار.

وذكر المركز الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند، الإثنين، نقلا عن هيئة السياحة أن الأمر يمكن أن يستغرق 5 سنوات أخرى قبل انتعاش السياحة بالكامل في تايلاند.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، عن المركز قوله،إنه من غير المتوقع أن يعود القطاع الذي ساهم في نحو خمس اقتصاد تايلاند قبل الجائحة، إلى وضعه الطبيعي قبل عام 2026.

وقال المركز، إن تأخُر الانتعاش الكامل، الذي كان توقع بعض المحللين حدوثه خلال عامين، سوف يؤثر على أكثر من 7 ملايين شخص من العاملين في القطاع السياحي.

وتابع: يحتاج بعضهم الآن للعثور على وظائف في مجالات أخرى، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتحاول الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا التي أغلقت حدودها أمام أغلب الزوار الأجانب في مارس/آذار 2020 إعادة فتح بعض الوجهات تدريجيا أمام الزوار الملقحين فيما يكافح الاقتصاد للانتعاش.

10 مقاصد

وتقلص الاقتصاد للربع الخامس على التوالي وهو اتجاه من المحتمل أن يستمر في الربع الثاني من 2021، فيما تكافح البلاد أسوأ موجة تفشي لكوفيد-19.

ومن المقرر أن تكون جزيرة بوكيت الأولى التي يعاد فتحها في يوليو/ تموز المقبل يليها 10 مقاصد أخرى في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ولكن الحكومة تتوقع فقط 500 ألف زائر العام الجاري، وهي نسبة صغيرة مقارنة الـ 6.7 مليون شخص الذين توافدوا على البلاد في 2020 وكلهم تقريبا في الثلاثة أشهر الأولى من العام.



