السعودية والسودان.. مباحثات لتأمين البحر الأحمر

بحث السودان والسعودية،الإثنين، التعاون العسكري في تأمين البحر الأحمر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية بمكتبه بالخرطوم، العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله العماش، الملحق العسكري للسفارة السعودية لدى الخرطوم بحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية.



وذكر بيان صحفي من الإعلام العسكري السوداني أن اللقاء تناول التعاون العسكري في مجال تأمين البحر الأحمر والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون والتنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى تبادل الخبرات بين الجيشين واستئناف الأنشطة التدريبية التي جمدتها ظروف جائحة كورونا.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان السوداني استعداد القوات المسلحة السودانية التعاون مع الجيوش الشقيقة والصديقة وبذل كل ما يخدم ذلك.

والجمعة،أعلن السودان، عن تدريب عسكري مشترك مع مصر يهدف التصدي للتهديدات المحتملة وتبادل الخبرات.

ووفق بيان الإعلام العسكري السوداني فإن "الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي المشترك "حماة النيل" مع مصر والذي سيجري في الفترة من ٢٦ وحتى ٣١ مايو/أيار الجاري".