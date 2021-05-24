الإمارات وجمهورية القمر تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحثت الإمارات وجمهورية القمر المتحدة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لظاهر ذو الكمال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة.





وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" وام" تناول اللقاء مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياته والعمل على إيصال لقاح المرض إلى كافة الدول.





واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية القمر المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ظاهر ذو الكمال، مؤكدا التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.