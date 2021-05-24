سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لأمير الكويت

أكدت دولتا الإمارات والكويت، الإثنين، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر ووشائج الأخوة بين البلدين.

جاء ذلك خلال تقديم الدكتور مطر حامد النيادي، أوراق اعتماده إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سفيرا للإمارات، خلال المراسم التي عقدت في قصر بيان في العاصمة الكويتية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقل النيادي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعربوا عن تمنياتهم لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة ولبلاده وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وحرصهم على تقوية وتطوير العلاقات الأخوية الوطيدة في شتى المجالات.

وأعرب النيادي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى دولة الكويت، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر ووشائج الأخوة بين البلدين الشقيقيْن.





وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية القيادتين الرشيدتين.

من جانبه، حمل أمير دولة الكويت السفيرالنيادي تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وأعرب عن تمنياته للإمارات حكومة وشعباً دوام التطور والنماء والازدهار، مشددا على حرصه والحكومة الكويتية على تقوية العلاقات المتميزة وتطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى أمير الكويت للسفير النيادي التوفيق في مهام عمله، مؤكدا استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.