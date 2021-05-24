إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد بغزة اعتبارًا من الغد

قررت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم في غزة لإدخال المواد الإنسانية وفتح منطقة الصيد قبالة شواطيء القطاع.

وقالت القناة الإسرائيلية (13): "بعد وقف إطلاق النار، ستسمح إسرائيل غدا الثلاثاء، بفتح المعابر في غزة لأغراض إنسانية، وفتح منطقة الصيد في شواطيء غزة".



وأشارت إلى أنه تقرر فتح منطقة الصيد بدءا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء "بتوقيت فلسطين" ولمسافة 6 أميال.

ولفتت إلى أنه سيتم فتج معبر كرم أبو سالم غدا الثلاثاء لإدخال الوقود والأدوية والمواد الغذائية.

ونوهت إلى أنه سيتم فتح معبر بيت حانون (إيريز) للمرضى ودخول الوفود الأجنبية.

وفي 9 مايو/أيار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين وحتى إشعار آخر.



وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه "في ختام سلسلة من التقييمات الأمنية للأوضاع، تقرر إغلاق مسافة الصيد في قطاع غزة".

وتابع: "يأتي هذا القرار في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية واستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية".

ولفت البيان إلى أن حركة حماس تتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن حماس تتحمل تداعيات العنف الذي تتم ممارسته بحق المواطنين الإسرائيليين.

قادت مصر جهودا مكثفة عبر عواصم العالم، حتى نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد، بما جنب غزة والمنطقة الانزلاق أكثر إلى مربع العنف.