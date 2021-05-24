مقتل وإصابة 18 في اشتباكات قبلية شرق السودان

قتل 5 أشخاص وأصيب 13 أخرون في أحداث الفتنة القبلية التي اندلعت بالأحياء الشرقية لمدينة بورتسودان شرق السودان.
وقال والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج، الإثنين،إن السلطات الأمنية لن تتهاون في بسط هيبة الدولة والضرب بيد من حديد.
وأضاف أن اللجنة الأمنية ظلت منذ صباح اليوم في حالة انعقاد دائم والتقت بالقيادات الأهلية للطرفين سعياً في الوصول إلى اتفاق ينهي حالة التوتر والإحتقان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الأمنية ظلت في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ أمن وسلامة المواطنين.
كما أهابت اللجنة الأمنية بجميع المواطنين عدم الالتفات للشائعات والمحافظة على النسيج الاجتماعي والسلام المجتمعي .
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