موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. قرار البنك الدولي وانتصار بيزوس

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كان الظهور الأول لمصطلح "اقتصاد الحرب" قبل 160 عاما، وخلال هذه الفترة طبقت العديد من البلدان هذا النظام خلال النزاعات العسكرية.

لم تدم فرحة قطب الموضة الفرنسي، برنارد أرنو ،طويلا، بتصدر قائمة أغني أغنياء العالم ،وفق قائمة فوربس، إذ سرعان ما عاد وصيفا.

تطور شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منشأة عالمية لإنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن "تعزيز"المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة بمجمع الرويس

ربما تكون العملة المشفرة الجديدة، هي النموذج المثالي لمدى غضب مجتمع العملات المشفرة عموما، من مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك.

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 24 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

تستضيف الإمارات عبر منصة افتراضية اجتماعات "مسار حوار أبوظبي"، لمناقشة مستقبل العمل وتنقل العمالة بين دول الإرسال والاستقبال.



تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 24 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

أرجأ مجلس النواب الليبي، مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، إلى غد الثلاثاء.

تحول مثير قد تشهده سوق العملات الرقمية، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تردد مؤخرا مصطلح "الدولار الرقمي" في أكثر من مناسبة.

خسائر باهظة تكبدها مزراعون في غزة جراء القصف الإسرئيلي على القطاع الذي دام 11 يوما،تضاف إلى سلسة خسائر فادحة بمختلف مناحي الحياة.



زاد سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة في مصر، اليوم الإثنين 24 مايو 2021، بالتزامن مع صعودها عالميا.

قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة Bitcoin BTC في السعودية، اليوم الإثنين 24 مايو 2021، إثر صعودها عالميا أكثر من 12.10%.



من جديد تعود تركيا لخرق القوانين والأعراف الدولية، في منطقة شرق المتوسط، من خلال الاعتداء على حقوق جيرانها.

تواجه الأسواق صعوبات أدت إلى انخفاض الدولار قرب قاع 3 أشهر، فيما تواجه العملة الرقمية بيتكوين مصاعب بينما كان الذهب الفائز الوحيد.

