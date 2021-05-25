واشنطن تطالب بالإفراج غير المشروط عن رئيس مالي ورئيس وزرائه

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالإفراج غير المشروط عن الرئيس المالي با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن واشنطن تطالب الجيش في مالي بالإفراج غير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء، حيث تم احتجازهما وزير الدفاع سليمان دوكوريه، في قاعدة عسكرية بكاتي خارج العاصمة باماكو، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل في الحكومة تم فيه استبدال اثنين من أفراد الجيش.



وإلى جانب الولايات المتحدة، أدان الاتحاد الأفريقي "بشدة اعتقال الجيش في مالي للرئيس نداو ورئيس الوزراء عوان".

وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما ساهم في انعدام الأمن الإقليمي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين، وقالت إن من يحتجزون القادة سيُعاقبون على أفعالهم.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية في بيان مشترك إن وفدا من إيكواس‭ ‬سيزور باماكو اليوم الثلاثاء للمساعدة في حل "محاولة الانقلاب".