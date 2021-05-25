تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

ويواصل سعر صرف الجنيه المصري، منذ يونيو/حزيران الماضي، الاستقرار أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

وبلغ متوسط سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.152 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

في حين تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع، أمس.



