مقتل جندي أرميني خلال اشتباكات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الثلاثاء، مقتل جندي في اشتباك مسلح مع أذربيجان على الحدود.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت الخميس الماضي إطلاقها طلقات تحذيرية على الحدود مع أذربيجان بسبب مزاعم عن توغل الأخيرة في أراضي أرمينيا.



واتهمت أرمينيا أذربيجان بإرسال قوات عبر الحدود مطلع الشهر الجاري، ما يسلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وأوقف قتالا استمر 6 أسابيع بين قوات أرمينيا وأذربيجان العام الماضي.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناورني قره باغ الانفصالية، وانتهى النزاع بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص وهزيمة يريفان.

وأوقف البلدان بوساطة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق النار بعد أسابيع من القتال.